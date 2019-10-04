Поиск

Суд в Москве взыскал с Навального, Яшина и Соболь почти 55 тыс. руб. по иску метро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы удовлетворил иск столичной подземки к организаторам не согласованной городскими властями акции протеста в столице 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решением суда исковые требования ГУП "Московский метрополитен" удовлетворены: с ответчиков взыскано 54 тыс. 747 руб. 87 коп.", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов.

Согласно позиции истца, из-за несанкционированной акции 27 июля метрополитену пришлось привлечь дополнительных сотрудников на станциях в выходной день.

Ранее московские суды взыскали с тех же ответчиков 1,2 млн, 3,4 млн, а также 241 тыс. рублей по искам ГУП "Мосгортранс", столичного ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "АНКОР" (ресторан "Армения") соответственно в связи с акцией 27 июля.

В центре Москвы в тот день прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек, несколько из них впоследствии были осуждены.

Москва Алексей Навальный Илья Яшин Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

Московских автомобилистов предупредили о 8-9-балльных пробках в вечерний час пик

Блогеры написали обращение в защиту осужденного за твит о детях силовиков

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Школьника в Подмосковье заподозрили в убийстве сверстницы из-за ссоры

В четверг в Москве будет тепло, местами кратковременный дождь

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

В "Мосгазе" запах газа в Москве связали с ремонтом на магистральном газопроводе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');