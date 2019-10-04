Суд в Москве взыскал с Навального, Яшина и Соболь почти 55 тыс. руб. по иску метро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы удовлетворил иск столичной подземки к организаторам не согласованной городскими властями акции протеста в столице 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Решением суда исковые требования ГУП "Московский метрополитен" удовлетворены: с ответчиков взыскано 54 тыс. 747 руб. 87 коп.", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов.

Согласно позиции истца, из-за несанкционированной акции 27 июля метрополитену пришлось привлечь дополнительных сотрудников на станциях в выходной день.

Ранее московские суды взыскали с тех же ответчиков 1,2 млн, 3,4 млн, а также 241 тыс. рублей по искам ГУП "Мосгортранс", столичного ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "АНКОР" (ресторан "Армения") соответственно в связи с акцией 27 июля.

В центре Москвы в тот день прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек, несколько из них впоследствии были осуждены.