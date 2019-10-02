Путин заметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах

Если же ее насаждать там, где ее не принимают, там может начаться хаос, как в Ливии и Ираке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Либеральная модель "во многом приелась" даже в тех странах, где она работает, "навязывание этой модели встречает сопротивление даже в тех странах, где она широко использовалась", считает президент Владимир Путин. На "Российской энергетической неделе" он разъяснил свое отношение к либерализму и отметил, что его июньское интервью Financial Times неправильно интерпретировали.

Миграционный кризис в Европе президент назвал в том числе результатом работы либеральной модели, которая не дает возможность прекратить приток мигрантов в европейские страны.

"Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики, прекратите воспроизводить там нищету, давайте прекратим в рамках ВТО субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для развивающихся государств, дадим возможность людям работать на родине. Не хотите? Получите мигрантов", - объяснил он.

"Пожалуйста, кушать подано: недовольство местного населения, рост крайних взглядов. Я об этом говорил, и остаюсь при этой точке зрения", - добавил президент.

В интервью, которое Путин дал Financial Times перед саммитом "Большой двадцатки" в Осаке, он не прогнозировал заката либеральной демократии и западного образа жизни. Он напомнил, что сказал, что такая модель не имеет права на доминирование "и не имеет права считать, что она единственно верная в мире". Он считает, что ее нельзя навязывать всем.

Он напомнил, что в Ливии и Ираке "наступил хаос, когда на них пытались наложить кальку этих либеральных ценностей". "Вот я о чем говорю, а не о том, что либеральная модель не имеет права на существование", - добавил президент.

В интервью FT Путин заявил, что либерализм устарел и изжил себя. Он отметил, что традиционные ценности, в том числе религия, "стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея", которая, на его взгляд, прекращает свое существование. Он объяснил, что имел в виду, в частности, мультикультурализм и прием мигрантов в ущерб коренному населению и избыточные меры поддержки в отношении секс-меньшинств в ущерб сторонникам традиционных ценностей.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что идеи либерализма по-прежнему очень близки Путину, но он против их навязывания там, где они не являются традицией и считаются неприемлемыми.