Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал британского певца и поборника прав секс-меньшинств Элтона Джона гениальным, но считает, что тот заблуждается в своих взглядах.

"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается", - сказал он в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова певца о лицемерии российского лидера по проблеме нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я здесь ничего не передернул. У нас, действительно, очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, - отметил Путин. - Реально - абсолютно спокойное, непредвзятое".

Он напомнил, что в России действует закон, которые критически воспринимается в некоторых странах - о запрете гомосексуализма среди несовершеннолетних. "Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью - пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое", - сказал президент.

По его словам, проблема заключается в том, что сторонники либеральных идей достаточно агрессивно навязывают свою точку зрению подавляющему большинству.

"Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Ничего я здесь не сказал необычного, - подчеркнул Путин. - Надо уважать всех - это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения".

Ранее Элтон Джон выразил сожаление в связи с недавним интервью Путина газете The Financial Times, где, в частности, констатировал, что либерализм себя изжил. В серии твитов певец написал, что категорически не согласен с мнением российского лидера, который констатировал, что идея мультикультурализма и идея множества полов и сексуальных ориентаций в современном обществе устарели и утратили силу.

Чрезмерный либерализм поедает сам себя

Владимир Путин в интервью The Financial Times подчеркнул, что в России нет проблем с ЛГБТ-сообществом, но некоторые вещи для российского общества являются чрезмерными и неприемлемыми. "Что касается детей, напридумывали пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", - заявил российский лидер.

Конкретизируя на итоговой пресс-конференции в Осаке свое интервью The FT, президент России заметил: "Либеральная идея многогранна. Я не спорю о ее привлекательности в целом".

"Но та же самая миграция. В некоторых европейский странах родителям говорят: девочки не должны ходить в школы в юбках - в целях безопасности. Ну что это такое?"- возмутился Путин.

"Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная, условно говоря, идея - она начинает поедать сама себя ", - отметил лидер РФ.