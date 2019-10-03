Мэры в Иркутской области на фоне слухов об отставке губернатора призвали не "раскачивать волну протестов"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Часть мэров городов и районов Иркутской области выступили с открытым письмом, в котором они призвали не "раскачивать волну протестных настроений в регионе" в связи с информацией о возможной отставке губернатора Сергея Левченко.

Текст письма в фейсбуке опубликовал мэр Саянска Олег Боровский. Он подтвердил "Интерфаксу" подлинность письма, добавив, что свои подписи под ним поставили 20 мэров, в том числе глава Бодайбинского района Евгений Юмашев, мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Катангского района Сергей Чонский.

"Своими пасквилями вы связываете руки не только местной муниципальной власти, вы еще кидаете тень на власть федеральную, которая так же делает очень многое для наших территорий", - говорится в письме, в котором обращаются "ко всем, кто хочет раскачать волну протестных настроений в нашем регионе".

В письме отмечается, что сейчас региональная власть демонстрирует высокие показатели работы. "На глазах меняются наши муниципалитеты. Появляются новые школы, дворцы культуры. С каждым годом финансовая помощь из областного бюджета только увеличивается", - пишут авторы.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о возможной отставке губернатора Иркутской области Левченко. РБК обратило внимание на то, что президент РФ Владимир Путин во время своего визита в регион раскритиковал Левченко за то, что тот не руководил лично ликвидацией наводнения в области. Однако пресс-служба главы региона опровергла "Интерфаксу" эту информацию, заявив, что Левченко работает в плановом режиме.

Срок губернаторских полномочий Левченко истекает осенью 2020 года. Он был избран в 2015 году, баллотировался от КПРФ, выиграл выборы в два тура у представителя "Единой России", на тот момент действующего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.

Левченко также является первым секретарем иркутского обкома КПРФ.