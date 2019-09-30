В пресс-службе главы Иркутской области прокомментировали сообщения СМИ о его отставке

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (справа) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко работает в плановом режиме, несмотря на распространяющиеся в понедельник в СМИ слухи о его возможной отставке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что рабочий график губернатора сформирован на месяц вперед.

"Губернатор находится на рабочем месте, работает по графику. Сейчас Сергей Георгиевич проводит инвестиционный совет. После обеда состоится координационное совещание по правопорядку и видеоселектор по призыву на военную службу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Источник в политических кругах региона заявил агентству, что публикации в СМИ о возможной отставке Левченко носят заказной характер и оплачиваются его политическими противниками, претендующими на пост главы региона.

Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле этой осенью планируют отправить Левченко в отставку, поскольку паводки сильно сказались на его рейтингах. Агентство также обращало внимание на то, что президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Иркутскую область раскритиковал Левченко за то, что тот не руководил лично ликвидацией наводнения в области.

Срок губернаторских полномочий Левченко истекает осенью 2020 года. Он был избран в 2015 году. Левченко баллотировался от КПРФ и выиграл выборы в два тура у представителя "Единой России", на тот момент действующего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.

Левченко также является первым секретарем Иркутского обкома КПРФ.