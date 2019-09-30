В пресс-службе главы Иркутской области прокомментировали сообщения СМИ о его отставке
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко работает в плановом режиме, несмотря на распространяющиеся в понедельник в СМИ слухи о его возможной отставке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного правительства.
Там отметили, что рабочий график губернатора сформирован на месяц вперед.
"Губернатор находится на рабочем месте, работает по графику. Сейчас Сергей Георгиевич проводит инвестиционный совет. После обеда состоится координационное совещание по правопорядку и видеоселектор по призыву на военную службу", - сказал сотрудник пресс-службы.
Источник в политических кругах региона заявил агентству, что публикации в СМИ о возможной отставке Левченко носят заказной характер и оплачиваются его политическими противниками, претендующими на пост главы региона.
Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле этой осенью планируют отправить Левченко в отставку, поскольку паводки сильно сказались на его рейтингах. Агентство также обращало внимание на то, что президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Иркутскую область раскритиковал Левченко за то, что тот не руководил лично ликвидацией наводнения в области.
Срок губернаторских полномочий Левченко истекает осенью 2020 года. Он был избран в 2015 году. Левченко баллотировался от КПРФ и выиграл выборы в два тура у представителя "Единой России", на тот момент действующего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.
Левченко также является первым секретарем Иркутского обкома КПРФ.
Летние паводки в Иркутской области
Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения.
Первая, более разрушительная, началась в конце июня: погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов, пострадали почти две тысячи домов, некоторые из них - повторно.