По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево" Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По делу о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после аварийной посадки в "Шереметьево" 5 мая 2019 года, предъявлено обвинение командиру экипажа Денису Евдокимову. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций", - сказал представитель перевозчика. Он заверил, что "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следствию.

Вечером 5 мая SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, попал в грозу, вернулся в "Шерметьево" после попадания молнии и отказа радиосвязи, пошел на посадку с полными баками и загорелся, после того, как была сломана одна из сток шасси. Часть пассажиров удалось эвакуировать. Погиб 41 человек, в том числе один из членов экипажа.

Уголовное дело в связи с катастрофой возбудили по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).