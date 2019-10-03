Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил в правоохранительные органы, Банк России и Роскомнадзор информацию об утечке данных 200 владельцев кредитных карт. В утечке подозревают одного из сотрудников, обладавшего правами администратора, сообщил представитель банка.

Информацию "Коммерсанта" об утечке данных 60 миллионов клиентов он не подтвердил и назвал "некорректной". Ее продолжают проверять, хотя банк всего выпустил 40 млн кредитных карт, только 18 млн из которых сейчас активны.

Все 200 пострадавших - клиенты Уральского банка Сбербанка. Данные по зарплатным или социальным картам не были затронуты, сказал представитель Речь идет об утечке данных только по кредитным картам, не о зарплатных или социальных картах, отметил представитель банка.

По его словам, пострадавших клиентов уведомили об утечке, их карты были перевыпущены. Банк не зафиксировал ни одной мошеннической операции по этим картам.

Ранее в банке заверяли, что деньги на картах этих клиентов были в безопасности: "Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка".

Как сообщил "Коммерсантъ" сообщил, в августе база данных 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка была выставлена на продажу на форуме, который в России заблокирован Роскомнадзором. Ашот Оганесян, глава компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, сказал, что проверил 240 записей из базы и выяснил, что они содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке". Некоторые журналисты нашли в базе собственные данные.