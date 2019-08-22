В Петербурге в результате пожара на теплоходе "Петр Чайковский" погиб человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход "Петр Чайковский", погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в петербургском главке МЧС в четверг утром.

"Один погибший, он находился в каюте", - сказал представитель ведомства.

Источник ранее сообщал "Интерфаксу", что с борта судна эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и экипажа.

По его словам, пожар возник на первой палубе четырехпалубного теплохода "Петр Чайковский" во время стоянки у Соляного причала Октябрьской набережной. Пожар уже удалось локализовать, добавил собеседник агентства.