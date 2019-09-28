Три человека пострадали при пожаре на плывшем в Венецию греческом пароме

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу на греческом пароме Olympic Champion, который вышел из греческого порта Игуменица в Венецию, три человека пострадали, сообщают греческие СМИ.

По их данным, двоим оказана амбулаторная помощь, и их уже отпустили домой, еще один человек остается в больнице.

Всего на борту парома находились 538 пассажиров и 74 члена команды. К настоящему моменту все они эвакуированы.

Пожар начался в отсеке, где стояли автомобили, вскоре после того, как паром вышел из порта.