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Мародер, обокравший жителей Каменки во время взрывов на арсенале, пойдет под суд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело 19-летнего подозреваемого в кражах из квартир жителей красноярской деревни Каменка, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов в августе 2019 года, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Мужчина обвиняется в семи преступлениях, которые совершил в то время, когда жители населенного пункта были эвакуированы из-за взрывов на ближайшем военном складе.

"Как установили сотрудники полиции, во время эвакуации неизвестный разбивал окна и проникал в квартиры. После чего похищал денежные средства, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, через несколько дней после происшествия подозреваемого задержали и заключили под стражу, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).

5 и 9 августа на военном складе в Ачинском районе Красноярского края произошли две серии взрывов. Более 16 тыс. человек из ближайших поселков и районов города Ачинска были эвакуированы. Один человек погиб, 39 пострадали, были разрушены и частично повреждены несколько десятков жилых домов и соцобъектов.

Позднее в августе красноярский губернатор Александр Усс пообещал выплатить по 10 тысяч рублей компенсации тем жителям Каменки, которых эвакуировали из-за взрывов.

Каменка Красноярский край МВД

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