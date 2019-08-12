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Красноярский губернатор обещал всем эвакуированным из-за взрывов по 10 тысяч рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Администрация Красноярского края выплатит по 10 тысяч рублей всем, кого из-за взрывов боеприпасов эвакуировали из деревни Каменка в Ачинской районе, пообещал губернатор Александр Усс.

Эту сумму получат все жители деревни, вне зависимости от того, насколько пострадали их дома.

В воинской части рядом с Каменкой на складе боеприпасов 5 и 9 августа произошло две серии взрывов. После первой волны погиб один человек и еще 14 пострадали. Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, который осмотрел Каменку утром 6 августа, отмечал, что серьезных разрушений там немного и в основном все дома и машины целы, но много где выбило стекла.

9 августа там же произошла вторая волна взрывов. По словам военных, причиной стал удар молнии. Травмы получили 18 человек, обязательной эвакуации из Каменки на этот раз не объявляли.

На 11 августа о материальной помощи попросили 780 жителей Малого Улуя, Ключей, а также дачиники из садового общества "Чистый ручей", сообщила администрация Ачинского района. По ее данным, на тот момент компенсации получили 58 человек, между ними распределили больше 550 тысяч рублей.

Красноярский край Александр Усс Ачинск Каменка Минобороны Дмитрий Булгаков

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