Красноярский губернатор обещал всем эвакуированным из-за взрывов по 10 тысяч рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Администрация Красноярского края выплатит по 10 тысяч рублей всем, кого из-за взрывов боеприпасов эвакуировали из деревни Каменка в Ачинской районе, пообещал губернатор Александр Усс.

Эту сумму получат все жители деревни, вне зависимости от того, насколько пострадали их дома.

В воинской части рядом с Каменкой на складе боеприпасов 5 и 9 августа произошло две серии взрывов. После первой волны погиб один человек и еще 14 пострадали. Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, который осмотрел Каменку утром 6 августа, отмечал, что серьезных разрушений там немного и в основном все дома и машины целы, но много где выбило стекла.

9 августа там же произошла вторая волна взрывов. По словам военных, причиной стал удар молнии. Травмы получили 18 человек, обязательной эвакуации из Каменки на этот раз не объявляли.

На 11 августа о материальной помощи попросили 780 жителей Малого Улуя, Ключей, а также дачиники из садового общества "Чистый ручей", сообщила администрация Ачинского района. По ее данным, на тот момент компенсации получили 58 человек, между ними распределили больше 550 тысяч рублей.