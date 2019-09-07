Жители вновь покинули красноярскую Каменку из-за шума от утилизации снарядов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три автобуса вывезли жителей пострадавшей от взрывов на арсенале деревни Каменка Красноярского края, напуганных шумом от утилизации снарядов, сообщается в субботу на сайте Ачинского района.

"На территории войсковой части, расположенной рядом с деревней Каменка, продолжаются плановые работы по уничтожению оставшихся боезапасов. Оснований для паники нет. Официально эвакуация объявлена не была. Тем, кто пожелал покинуть Каменку, районная администрация предоставила три автобуса. Все доставлены в Малиновский пункт временного размещения", - говорится в сообщении со ссылкой на главу района Евгения Розанчугова.

В пункте временного размещения по-прежнему дежурят медики и социальные работники, на месте находятся представители администрации и районного совета депутатов.

Отмечается, что по заявлению представителей Минобороны России, уничтожение взрывоопасных веществ идет в штатном режиме.

В первый раз пожар и взрывы произошли на военном складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из Ачинска и ближайших поселков было эвакуировано 16,5 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар потушили.

14 человек получили травмы и один погиб при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.

В деревне Каменка Ачинского района до сих пор действует режим ЧС, однако местным жителям разрешили вернуться домой. В результате взрывов в Каменке были разрушены восемь частных домов, школа, детсад и три медпункта, во многих домах были выбиты окна и двери.