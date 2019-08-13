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Больше 1200 человек попросили компенсации после взрывов в Красноярском крае

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Материальную помощь в органах соцзащиты попросили больше 1200 человек, которые понесли ущерб их-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Заявки поступают от жителей ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также деревни Малый Улуй, поселка Ключи и садового товарищества "Чистый ручей".

Пока по 10 тысяч рублей компенсаций получили 799 человек, общая сумма выплат приблизилась к 8 млн рублей.

На складе воинской части под Каменкой произошло две серии взрывов, 5 и 9 августа. Первая волна взрывов привела к эвакуации 16 тысяч человек. Погиб один человек, пострадали 14. Вторая волна произошла из-за удара молнии, пострадали 18 человек, но обязательной эвакуации на этот раз не было. Губернатор Александр Усс пообещал компенсации всем, кому пришлось эвакуироваться.

Минобороны Красноярский край Ачинск Каменка

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