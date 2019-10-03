Блогеры написали обращение в защиту осужденного за твит о детях силовиков

Они заявили, что нельзя лишать свободы за выражение мнения и что призывов в твите не было

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - 15 известных российских блогеров в открытом письме заявили, что в твите блогера Владислава Синицы, которого приговорили к пяти годам колонии за призыв к расправе над детьми силовиков, нет призыва к насилию и к нему неприменима 2-я часть 282-й статьи УК. Их обращение опубликовано в "Новой газете".

Письмо подписали журналисты Илья Азар, Олег Кашин, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Александр Черных, блогеры Рустем Адагамов (drugoi), Арсений Бобровский (KermlinRussia), писатель Леонид Каганов, дизайнер Егор Жгун, художник Артем Лоскутов. Также обращение подписали преследовавшиеся за сообщения в блогах Мария Мотузная и Руслан Соколовский.

Они считают, что нельзя лишать людей свободы за высказанное мнение, а пять лет колонии за один твит представляется "и вовсе каким-то средневековым наказанием".

По мнению блогеров, Синица в своем твите выразил сомнение в том, вернутся ли после жесткого разгона несогласованной акции 27 июля домой дети силовиков или вместо них их родителям по почте пришлют видеозапись расправы над ними. "Твит Синицы — это его мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим", - считают они.

Блогеры напомнили, что 27 июля силовики били дубинками людей, не оказывавших сопротивления, и одному человеку сломали ногу. Никто за это не ответил.

В письме отмечается, что российские власти в последние годы "последовательно давят на свободу слова и свободу выражения мнений в интернете". "Это выразилось в том числе во множестве уголовных дел по 282-й статье, когда люди получали уголовные сроки даже за репосты чужих сообщений. Мы выступаем против ограничения свободы слова, - подчеркивается в письме. - Мы предлагаем полностью убрать уголовную ответственность из 282-й статьи ("Возбуждение ненависти либо вражды")".

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал Синицу виновным в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета. Обвинение просило для него шесть лет колонии, суд назначил пять.