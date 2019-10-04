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Песков заявил о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью, определенная работа в этом контексте продолжается.

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", - сказал в пятницу Песков журналистам, комментируя заявление МИД Украины о возможности проведения на следующей неделе масштабного обмена.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в данном случае "все это зависит от готовности двух сторон".

Песков не стал отвечать на вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и Донбассом. "Больше я ничего не могу уточнить. Работа будет в этом направлении будет продолжаться", - сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ. По его словам, это может произойти уже на следующей неделе. При этом глава МИД не уточнил деталей.

В начале сентября Россия и Украина провели обмен заключенных в формате "35 на 35". На Украину, в том числе, вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. В числе вернувшихся в Россию - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

Дмитрий Песков Украина Вадим Пристайко

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