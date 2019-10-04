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Российский эксперт опроверг заявления Киева о новом обмене удерживаемыми лицами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обмен пленными между Киевом и Донбассом обсуждается в формате контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, сообщил "Интерфаксу" в пятницу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Информация Пристайко (главы МИД Украины Вадима Пристайко - ИФ) не верна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ. По словам главы МИД, это может произойти уже на следующей неделе. При этом министр не уточнил деталей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что определенная работа в плане обмена между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" продолжается. В данном случае "все это зависит от готовности двух сторон", отметил представитель Кремля.

Ранее обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".

Алексей Чеснаков Украина Вадим Пристайко

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