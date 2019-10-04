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Мосгорсуд отклонил апелляцию экс-мэра Владивостока Пушкарева на приговор по делу о взятках

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею и экс-директору МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, которых в апреле осудили за коррупцию. Их апелляции суд отклонил и оставил приговор неизменным.

9 апреля Тверской суд назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей, его брату - восемь лет условно и штраф в 500 млн рублей, Лушникову - 10 лет строгого режима и такой же штраф. Также суд частично удовлетворил гражданский иск к ним Генпрокуратуры и взыскал с них 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока" вместо запрашиваемых 614 млн рублей.

Суд и следствие установили, что с 2008 по 2015 год мэр Владивостока получил в общей сложности 75 млн рублей взяток за то, чтобы не допускать отдельные компании к муниципальным конкурсам в сфере дорожного строительства. Он обеспечил победу в таком конкурсе предприятию МУП "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными ему компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по завышенным ценам по сравнению с товарами других поставщиков, считает следствие.

Пушкаревы свою вину отрицали, как на следствии, так и в суде. Лушников признал вину в ходе предварительного следствия, но в суде отверг все три эпизода.

Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК).

Лушникова суд признал виновным в посредничестве получению взятки (ч. 5 ст. 33 - ч. 6 ст. 290), коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 204), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК). По второй и четвертой статьям осужденный освобожден от наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Андрей Пушкарев признан в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и коммерческом подкупе ("а" ч. 2 ст. 204 УК).

Игорь Пушкарев был задержан и арестован в начале июня 2016 года. 9 марта 2017 года Басманный суд Москвы отстранил его от должности. 3 ноября 2017 года, находясь в СИЗО, он решил снять с себя полномочия мэра. Он находился у власти примерно 9,5 года.

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