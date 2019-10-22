Суд получил иск о взыскании с бывшего мэра Владивостока 3,2 млрд рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем, поступил в Советский районный суд Владивостока, сообщил во вторник сам Пушкарев на своей странице в соцсети.

"9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика - это или Приморский край, или Еврейская автономная область. Стало известно, что иск поступил в Советский суд г. Владивосток", - написал Пушкарев.

Пока неизвестна дата рассмотрения иска, а также, будет ли его слушание открытым, говорится в сообщении.

В суде "Интерфаксу" подтвердили поступление иска, также не сообщив дату начала рассмотрения.

Пушкарев заявляет, что и он, и его адвокаты считают, будто "никаких законных оснований для подачи иска нет".

Как сообщалось, в конце мая Генеральная прокуратура РФ сообщила, что потребует через суд взыскать с бывшего мэра Владивостока Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем.

Генеральная прокуратура РФ провела проверку соблюдения бывшим главой администрации Владивостока Игорем Пушкаревым требований федерального законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд. По ее результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Иск предъявляется Пушкареву и еще восьми соответчикам.

В Генпрокуратуре поясняли, что основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")".

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, в соответствии со статьями 169, 235, 1102-1105 ГК РФ все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что "предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц".

9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.