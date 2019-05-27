Генпрокуратура РФ подаст иск к осужденному экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ потребует через суд взыскать с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в понедельник.

Иск подготовлен после проверки Генпрокуратурой РФ соблюдения Пушкаревым законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд. Иск предъявляется Пушкареву и еще восьми соответчикам.

В Генпрокуратуре пояснили, что основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")". В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов, по ним получено более 3,2 млрд рублей, отметили в ведомстве.

"О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы "Востокцемент" о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли. За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решением Арбитражного суда Приморского края указанные сделки по поставке строительных материалов признаны заключенными в результате картельного сговора.

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее 9 апреля Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Пушкарев добровольно ушел в отставку с поста мэра Владивостока в ноябре 2017 года в связи со своим арестом. Он руководил городом с 23 мая 2008 года.