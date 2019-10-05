Художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Художник Покрас Лампас в субботу прибыл в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу "супрематический крест", который был поврежден коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

"Начинаем работу на площади Первой Пятилетки! Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал! <...> Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю", - говорится в сообщении в группе фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в соцсетях.

Как сообщалось, в июле дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Лампаса, созданной им ранее в рамках международного фестиваля "Стенограффия". Асфальт положить не успели, тем не менее рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщали, что Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня. Однако 25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления "Супрематического креста", созданного Лампасом на площади Первой Пятилетки.

В середине сентября художник представил новый эскиз своей работы, где крест заменен на три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. В полном объеме сохранится цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый.