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Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Экс-глава Ингушетии также повышен в звании до генерал-лейтенанта

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин разрешил в министерстве обороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых. Также в список включаются один статс-секретарь - заместитель министра, один заместитель министра - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра - руководитель аппарата министра.

27 июня газета "Коммерсантъ" сообщала о возможном назначении Евкурова на пост заместителя министра обороны. Тогда министр обороны Сергей Шойгу переадресовал вопрос о правдивости этой информации самому Евкурову.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике из-за соглашения о границах с Чечней.

Владимир Путин Юнус-Бек Евкуров

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