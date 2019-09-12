Председателем правительства Ингушетии стал советник главы региона Суриков

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Новым председателем правительства Ингушетии назначен помощник-советник главы республики Константин Суриков.

В четверг на заседании регионального парламента за его назначение депутаты проголосовали единогласно, руководитель региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ о его назначении, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Кандидатура Сурикова на этот пост 12 сентября была внесена на рассмотрение парламента республики главой Ингушетии Калиматовым, избранным в ходе тайного голосования 8 сентября голосами 27 из 31 депутата.

Сурикову 48 лет, он женат, имеет двоих детей. Суриков окончил Томский госуниверситет имени Куйбышева, Академию народного хозяйства при президенте РФ, Самарский государственный экономический университет. Он является кандидатом экономических наук. В 2018 - 2019 годах работал советником председателя правления ООО КБ "Союзный", советником председателя правления ООО КБ "Столичный кредит", управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в 2014 году начальником главного управления Банка России по Самарской области. С недавних пор занимает должность помощника - советника главы Ингушетии.

Региональное правительство было отправлено в отставку 8 сентября. Бывший председатель райсовета Сунженского района Мухарбек Барахоев был назначен сенатором от исполнительной власти. На этом посту он сменил 64-летнего Мусу Чилиева.

С начала июля этого года свои посты покинули порядка 20 ингушских чиновников различного ранга, в том числе два вице-премьера, три министра и восемь советников бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, который в настоящее время занимает должность замминистра обороны РФ.