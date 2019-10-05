В ОБСЕ сочли непропорциональным приговор блогеру Синице

Владислав Синица в Пресненском суде Москвы 2 сентября Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в субботу выразил беспокойство в связи с приговором, вынесенным в России блогеру Владиславу Синице.

"Я обеспокоен непропорционально жестким приговором по делу Владислава Синицы", - говорится в заявлении Дезира.

"Даже в тех случаях, когда допустимо ограничение свободы выражения своего мнения, международные стандарты предусматривают применение принципа пропорциональности. Пять лет тюрьмы за публикацию твита, пусть и достойного осуждения, - это непропорциональное наказание. Я призываю власти внимательно пересмотреть приговор по делу блогера", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил без изменений приговор Синице.

Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил Синицу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 31 июля Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" в твиттере призвал людей к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Он был задержан на несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.

Как сообщало следствие, судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщении Синицы содержался призыв к насильственным действиям.