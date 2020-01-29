Кассационный суд подтвердил приговор блогеру Синице за твит

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд не стал менять приговор блогеру Владиславу Синице, который был приговорен к пяти годам колонии за твит. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для уголовного преследования Синицы стал его твит от 31 июля. По версии следствия, этим сообщением он призвал широкий круг лиц к противоправным насильственным действиям против детей полицейских и росгвардейцев, которые жестко задерживали протестующих. Это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза. Блогер говорил, что не призывал к расправе над конкретными людьми и их семьями и его слова неверно поняли.

Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил его к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд подтвердил этот приговор, не меняя.

В декабре Синица пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав на справедливый суд и свободу выражения мнения.