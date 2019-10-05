Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами в субботу, 4 октября, выявила сотрудника банка 1991 года рождения - руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию, говорится в сообщении банка.

"Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия", - отмечает Сбербанк.

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных, помимо сведений о кредитных картах 200 клиентов банка, отсутствует.

Новость дополняется