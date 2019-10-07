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Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия

Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия
Рауль Арашуков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен за прогул, а также за то, что не принял мер по предотвращению конфликта интересов, заявил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Вадим Густов в интервью газете Петербургского международного газового форума.

"Трудовые отношения с Раулем Арашуковым были прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса. Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул (подпункт "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТКРФ) и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя (пункт 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ)", - сказал гендиректор МРГ.

"Я его не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле", - добавил Густов.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году он возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года Арашуков стал советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

Арашуков-старший был задержан 30 января 2019 года и до сих пор находится под стражей. Следствие полагает, что он создал организованное преступное сообщество в целях махинаций с газом "Газпрома", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей. Ему вменяется ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его сына, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, также задержали 30 января. Его заподозрили в том, что он заказал убийство двух деятелей КЧР в 2010 году - лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Арашукову-младшему предъявили обвинения по делу об убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Он был лишен полномочий сенатора.

Рауль Арашуков Газпром межрегионгаз

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