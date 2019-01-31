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Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова

Есть обновление от 22:22

Следствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследования

Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова
Рауль Арашуков в Басманном суде
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова (отца сенатора Рауфа Арашукова), задержанного по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года", - огласила решение судья Елена Ленская.

По мнению следствия, находясь на свободе, Арашуков-старший, не раз выезжая за границу и обладая достаточными финансовыми возможностями, может скрыться, а также, будучи лидером организованного преступного сообщества, оказать давление на всех участников расследования.

Защита и сам подозреваемый просили суд избрать ему в качестве меры пресечения залог или домашний арест. "Я могу быть в Москве, могу в Петербурге, в Карачаево-Черкесии. У меня пятеро детей, десять внуков. Зачем меня арестовывать?" - сказал Арашуков, обращаясь к суду.

Советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков был задержан 30 января в Петербурге по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей. В тот же день был задержан, а затем и арестован, его сын сенатор от КЧР Рауф Арашуков, который обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.

Отцу сенатора предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве.

Сам Рауль Арашуков вины не признал, заявив в суде, что следователи начали "с самого легкого". "Сына в чем-то подозревают, но я-то тут причем? Какое я имею к этому отношение?" - заявил сам Арашуков-старший.

Также по этому делу проходят еще несколько руководителей газовой отрасли СКФО, включая двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова. Он также арестован.

При этом прокуратура подчеркивает, что пока установлены не все участники преступного сообщества, созданного Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем.

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Теги: Карачаево-Черкесия, Рауф Арашуков, Рауль Арашуков

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