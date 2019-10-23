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Племяннику Арашукова намерены предъявить обвинение в хищении денег

Племяннику Арашукова намерены предъявить обвинение в хищении денег
Рауль Арашуков в Басманном суде
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Задержанному накануне Беслану Арашукову - троюродному племяннику экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - следствие планирует предъявить обвинение в хищении денег, связанном с природным газом, сообщил "Интерфаксу" адвокат Артем Шарко.

"Беслан Арашуков не является сотрудником газовых служб, он предприниматель. Он не отказывается от дачи показаний, идет навстречу следствию. Пока ему никакие обвинения не предъявлены. По предварительной информации, следствие планирует предъявить ему обвинение в хищении денежных средств, связанное с природным газом", - сказал Шарко.

Дело сенатора Арашукова

По его словам, в ближайшее время состоится заседание суда по избранию Арашукову меры пресечения.

По мнению защитника, Арашуков задержан "с целью оказания давления на Рауля Арашукова".

Беслана Арашукова задержали 22 октября, обыски прошли по месту его жительства в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии и на предприятии "Ставрополькартон", директором которого он работал около года назад.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что по "делу Арашукова" также задержан заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, который является братом жены экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января, заподозрив в том, что он заказал убийство двух деятелей КЧР в 2010 году - лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Сенатору предъявили обвинения по делу об убийстве, участии в преступном сообществе, организацию которого вменили его отцу - Раулю Арашукову, и давлении на свидетеля. Он был лишен полномочий сенатора.

Беслан Арашуков

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