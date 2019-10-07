Участников перестрелки на консервном заводе на Кубани отпустили под подписку о невыезде

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фигурантам уголовного дела о перестрелке на консервном заводе в Славянске-на-Кубани избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

По данным следствия, группа вооружённых мужчин в пятницу утром устроила перестрелку на территории предприятия "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Причиной конфликта стал хозяйственный спор владельцев бизнеса.

Со ссылкой на источник сообщалось, что группа из восьми людей, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу расстреляла двух охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Один из охранников был ранен в голову, второй получил легкое ранение.

Полиция задержала семерых участников конфликта.

По факту перестрелки отделом МВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело по пункту З части 2 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью потерпевшего с применением оружия). Также возбуждены два уголовных дела по фактам причинения легкого вреда здоровью потерпевших с применением оружия.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.