В связи с попыткой захвата завода на Кубани возбуждено несколько дел

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В связи с нападением и перестрелкой на консервном заводе "Кубанские деликатесы" в городе Славянск-на-Кубани возбуждены три уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Их возбудили по статьям о причинении вред здоровью с применением оружия и о причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Причиной конфликта в полиции считают хозяйственный спор владельцев предприятия.

Задержаны все подозреваемые, оружие у них изъяли, добавили в пресс-службе.

Утром на заводе появилась группа вооруженных мужчин и открыла там огонь. Источник "Интерфакса" сказал, что напавших было восемь, они стреляли в охранников и ранили двоих и попытались взять предприятие под свой контроль. В МВД позднее сообщили, что задержаны семь человек.

Напавшие пытались взять работников завода в заложники, затем их отпустили и забаррикадировались внутри здания. С ними вели переговоры. Обоих охранников отвезли в больницу.

Затем в МВД сказали, что предварительной версией конфликта стал спор компаний, претендующих на право управлять заводом.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие "Кубанские деликатесы" было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году и занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

По данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.