Володин назвал извинения президента Грузии условием нормализации отношений с Тбилиси

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Грузинские власти должны объяснить свою позицию в отношении России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии (Саломе Зурабишвили - ИФ), которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию. Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет?" - сказал Володин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что на фоне того, что отношения между РФ и Грузией "стали выравниваться, кому-то понадобилось устроить этот конфликт в Тбилиси, когда приехала наша делегация по приглашению грузинской стороны".

При этом "президент Грузии вместо того, чтобы осудить происшедшее, вместо того, чтобы вмешаться и сказать: так нельзя - а тем более президент именно несет ответственность за пребывание делегации другой страны - объявила Россию агрессором. К чему это? А сейчас молчит", - сказал Володин.

Спикер Госдумы РФ призвал власти Грузии высказаться на этот счет. "Нашкодить, обострить они, значит, смогли, оскорбить российский народ и нашу страну у них ума хватило", - подчеркнул Володин.

Июньские волнения в Тбилиси

В июне 2019 года в Тбилиси прошла массовые акции протеста, поводом к которым стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Митинги начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания МАП сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В грузинских СМИ появилась информация о том, что Гаврилов якобы воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

В ходе протестов в Тбилиси митингующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников а

Президент Грузии Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. Она также назвала РФ "врагом" и "оккупантом". "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.