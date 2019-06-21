Спецназ открыл огонь резиновыми пулями по протестующим в Тбилиси

Полиция применяет также акустические пушки, водометы и слезоточивый газ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ситуация перед зданием парламента Грузии в Тбилиси, где проходит акция протеста, в течении последних десяти минут крайне обострилась - спецназ открыл интенсивный огонь резиновыми пулями по протестующим. Ранены десятки граждан.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки и стал выдворять граждан с проспекта Руставели. Появились и пожарные машины для разгона людей с помощью водяных струй, передает корреспондент "Интерфакса".

По сообщениям грузинских СМИ, полиция применяет также слезоточивый газ. Полицейские задерживают сопротивляющихся участников митинга.

Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений пострадали 14 участников акции и 38 полицейских.

Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Беспорядки начались со срыва заседания Межпарламентской Ассамблеи православия, где председательствует депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Части депутатов не понравилось, что он занял место спикера парламента и якобы в прошлом воевал против Грузии на стороне Абхазии.