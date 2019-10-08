Омбудсмен сообщила о резком росте числа жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество жалоб к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на насилие со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) увеличилось почти в два раза, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"За последние 3 года наметилась тенденция к увеличению количества поступающих жалоб на жестокое обращение в учреждениях уголовно-исполнительной системы. За 9 месяцев 2019 года я получила 291 жалобу на насильственные действия со стороны сотрудников учреждений ФСИН, за 2018 год - 152, в 2017 году - 83", - приводит пресс-служба слова Москальковой во вторник.

По информации омбудсмена, по фактам незаконного применения физической силы и специальных средств в целом по уголовно-исполнительной системе РФ в 2018 году возбуждено 44 уголовных дела. За восемь месяцев 2019 года по фактам применения насилия или его угроз, с применением оружия или спецсредств возбуждено 10 уголовных дел в отношении 10 сотрудников ФСИН.

По итогам проверок Генпрокуратуры в 2018 году внесено два представления директору ФСИН России в связи с применением незаконных методов воздействия, а также органами прокуратуры отменено 78 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает омбудсмен.

3 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. 8 октября появилась информация, что новым главой ведомства назначен экс-начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.