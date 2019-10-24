ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

Сергей Гаврилов снял электронный браслет и сбежал, это выяснили 21 октября

Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сергей Гаврилов, проходящий по делу об экстремистской группе "Новое величие", сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

По его словам, это выяснилось в минувший понедельник, 21 октября. Сотрудники ФСИН в этой ситуации нарушений не допустили, они действовали четко по инструкции, сказал чиновник.

"Тут же был составлен и передан в суд протокол для дальнейшего принятия решения о его розыске и изменении меры пресечения", - добавил Максименко и допустил, что Гаврилов "по всей видимости, уже уехал из страны".

Ранее о том, что Гаврилов сбежал, покинул Россию и попросил убежища на Украине, сообщили "Грани.ру", ссылаясь на источник. По его информации, он пробрался на Украину через Белоруссию и в середине дня 21 октября прошел через КПП "Сеньковка".

Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила, что 26-летний гражданин России на КПП "Сеньковка" попросил политического убежища и объяснил, что на родине его преследуют за участие в акциях протеста против власти. Его имя в ведомстве не назвали.

Дело "Нового величия" сейчас находится в суде. Гаврилов - один из четырех фигурантов, которые находились под домашним арестом, еще четверо обвиняемых остаются в СИЗО. Их обвиняют в создании и участии экстремистского сообщества ради свержения конституционного строя и власти в стране. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в молодежную среду и ставших инициаторами создания сообщества.

Гаврилов, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков содержатся под стражей. Все они вину не признают. Костыленков и Крюков 17 октября в суде порезали себе вены.

Павел Ребровский, фигурант того же дела, заключил сделку со следствием и дал признательные показания. В апреле Люблинский суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Выступая в качестве свидетеля на процессе над остальными обвиняемыми он заявил, что признал вину под давлением следствия и отказался от показаний. Его дело направлено на новое рассмотрение.

17 октября из России уехал находившийся под подпиской о невыезде фигурант "дела 27 июля" Айдар Губайдуллин. Его обвиняли в том, что он бросил бутылку в полицейского в ходе несогласованной акции в центре Москвы.