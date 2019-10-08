Создатели "Лунтика" потребовали у москвички 10 тыс. руб. за использование мультгероя

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Петербургская студия анимационного кино "Мельница" через суд требует у предпринимательницы Ирины Мейстер компенсацию за недобросовестную конкуренцию.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов во вторник, в июле 2018 года истец обнаружил на сайте московской компании-организатора детских праздников предложение "пригласить на праздник любимых персонажей", среди которых - Лунтик из мультфильма "Лунтик и его друзья". Согласно исковому заявлению, студия "Мельница" является обладателем исключительных авторских прав на Лунтика, договор на разрешение использования персонажа с ответчицей не заключался.

Действия аниматоров студия считает недобросовестной конкуренцией и требует у суда взыскать за нарушенные исключительные права 10 тыс. рублей, следует из пресс-релиза ведомства.

Судебное заседание назначено на 27 ноября. Производством занимается Приморский районный суд Петербурга.