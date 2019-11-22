Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний

ФСИН - не "окаянная служба", она нужна государству, заверил он

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФСИН Александр Калашников назвал применение силы к заключенным в колониях со стороны персонала отдельными случаями, а не системой, и пообещал их изжить. Он сказал это журналистам в кулуарах пенитенциарного форума в Рязани.

Он заверил, что по каждому сообщению проводится служебное разбирательство и виновные несут ответственность вплоть до уголовной. Ведомство займется профилактикой таких преступлений, для чего уже подготовлены и разосланы в регионы методические рекомендации.

По словам Калашникова, члены Общественных наблюдательных комиссий постоянно контролируют профподготовку сотрудников ФСИН и контролируют их работу, кроме того, за колониями следят прокуроры.

Правозащитников он хотел бы видеть в союзниках и получать у них советы, как улучшить положение заключенных. Опасения о возможном ужесточении режима в связи с его приходом он отверг.

"Сейчас не то время и мы не те люди, чтобы делать режим более жестким или принимать (к заключенным) репрессивные меры", - сказал директор ФСИН.

Приоритетными направлениями в развитии службы Калашников назвал укрепление кадрового потенциала, улучшение соцобеспечения сотрудников и облегчение режима для впервые осужденных за нетяжкие преступления.

Он считает необходимым "поднять статус и престиж нашей службы, которая в настоящее время находится на дальних подступах, на дальних берегах среди правоохранительных структур и это очень печально".

По его словам, охранники постоянно контактируют с преступным миром, опасность и психологическое напряжение накладывают на них "свой отпечаток". При этом нагрузка на сотрудников с зарплатой 19 000 - 20 000 рублей "превышает все нормативы", в то время как на предприятиях люди получают в среднем 35 000 - 45 000 рублей.

"В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно. ФСИН не та "окаянная служба", о которой говорил Петр I, это, с учетом количества осужденных, достойная и необходимая в нашем государстве служба", - сказал Калашников. (Петр I в одном из своих указов писал: "Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребны люди твердые, добрые и веселые". - ИФ.).

При поддержке Минюста, Госдумы и сенаторов он рассчитывает добиться в ближайшее время улучшения соцобеспечения и уровня жизни сотрудников службы.

Калашников возглавил ФСИН в октябре. До этого он был руководителем УФСБ по Красноярскому краю.