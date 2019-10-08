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Центр имени Блохина опроверг сообщения о зарплатах медсестер в 2-5 тыс. рублей

Центр имени Блохина опроверг сообщения о зарплатах медсестер в 2-5 тыс. рублей
Вид на здание центра имени Блохина
Фото: Михаил Александров/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина заявила, что озвученная одной из медсестер учреждения сумма зарплаты занижена в несколько раз, выразив готовность дать достоверную информацию СМИ при согласии на разглашение персональных данных.

"Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина за месяц от 2000 до 5000 рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы представить точные суммы начисленной за 2019 год зарплаты этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно", - говорится в сообщении пресс-службы центра, распространенном во вторник.

Согласно информации НМИЦ, в трех НИИ центра зарплата среднего медперсонала составляет от 40 тыс. до 146 тыс. рублей в месяц, врачей - от 49 тыс. до 343 тысяч рублей.

"По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии (ДОиГ) собираются уволиться, поясняем: в НИИ ДОиГ работают 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии шести врачей. Также сообщалось, что собирающиеся уволиться медсестры предоставляют квитанции о получении зарплаты в 2-5 тысяч рублей. Об этом, в частности, сообщил 7 октября в своем твиттере независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей".

30 сентября было обнародовано видеообращение от лица 26 сотрудников Центра имени Блохина. Они заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство.

Во вторник, 1 октября, Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра, заявив, что выступившие против начальства медики нарушили принципы врачебной этики. По данным министерства, специальная комиссия высоко оценила работу Варфоломеевой.

НМИЦ имени Блохина

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