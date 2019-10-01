Минздрав обвинил медиков из центра имени Блохина в нарушении врачебной этики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения России высказало мнение, что видеообращение четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина является "грубым нарушением врачебной этики и деонтологии (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности - ИФ)".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, распространенном во вторник. В ведомстве добавили, что ситуацией в институте занимается специальная комиссия министерства, срок ее работы - до 10 октября.

Комиссия уже пришла к первым выводам: помимо негативной оценки видеообращения онкологов, там положительно оценили работу нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой, которую критиковали авторы обращения.

"Требования, которые предъявляет к коллективу директор С.Р.Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны", - говорится в сообщении Минздрава.

О том, что в НИИ детской онкологии, сотрудники которого заявили об увольнении, работает комиссия Минздрава, сообщили "Интерфаксу" в НМИЦ Блохина в понедельник, 30 сентября. В свою очередь, Директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди на пресс-конференции в тот же день заявил, что комиссия Минздрава России была привлечена по его инициативе, она работает в институте уже две недели.

Стилиди также предположил, что выступления врачей НИИ с требованиями увольнения директора института Варфоломеевой, возможно, возникли из-за "амбиций занять эту позицию". Директор НМИЦ выразил поддержку Варфоломеевой. По его словам, глава НИИ - "человек высококвалифицированный, я ни дня не пожалел о том, что сделал это (назначил ее на должность директора - ИФ)".

30 сентября ряд врачей из НИИ детской онкологии и гематологии заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство. Родители онкобольных детей, проходящих лечение в этом учреждении, поддержали обращение врачей. Они сообщили о "психологическом давлении" со стороны руководства института и центра.

"В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения", - говорилось в обращении родителей.