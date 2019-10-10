Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди Фото: Михаил Александров/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью "Известиям" признал, что конфликт в учреждении развивался в течение полутора лет, с момента его прихода к руководству. Он получил заявления об уходе от восьми сотрудников и собирается сократить еще около 30 уже из-за финансовых проблем.

30 сентября заместители директора входящего в НМИЦ НИИ детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина в видеообращении потребовали сменить руководство института. Они обвинили возглавившую НИИ в июне Светлану Варфоломееву в давлении врачей, в непрозрачном начислении зарплат и угрозах сократить ставки и уволить сотрудников. По их словам, из института готовы уволиться три десятка человек.

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра. Он сказал, что уволил Молостова за ослабление контроля над работой финансово-хозяйственного отдела, что привело к несогласованности действий внутри службы.

Из-за конфликта, который стал публичным, заявления об увольнении подали восемь человек - научные сотрудники и врачи. Четыре из них Стилиди подписал сразу, остальные пришлось проверить, из-за формулировки об увольнении "по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института".

"Я инициировал внутреннее расследование, чтобы выяснить, в чем выражается давление", - сказал директор. Заявления Георгия Менткевича, Александра Попа и Василия Бояршинова пока остаются на проверке.

Стилиди заверил, что этих увольнений не планировал и просил врачей остаться. За полтора года работы директором он уволил около 20 человек, которые, по его словам, занимались поборами и продавали больным лекарства.

По оценке Стилиди, в НМИЦ нет финансового кризиса, но есть "существенные проблемы".

"Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат", - объяснил он.

В первую очередь будут сокращены возрастные сотрудники, некоторых из них могут с их согласия перевести на полставки. По словам директора, таких людей больше тридцати. Сообщения о планах перевести на полставки остальных врачей он отверг, сказав, что НМИЦ, возможно, единственное учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом.

Решить материальные проблемы центра Стилиди рассчитывает до конца декабря 2019 года. Он сказал, что попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову помочь учреждению сохранить фонд зарплаты труда. В плане финансовой деятельности на следующий год ошибок в расчетах больше не будет, заверил он.

В июне НИИ возглавила Светлана Варфоломеева. В начале сентября "Коммерсантъ" сообщил, что врачи начали жаловаться на доносительство, запугивание со стороны нового руководства и требования массовых увольнений. Врачи рассказывали, что в ответ на отказ уволиться по собственному желанию им грозили сократить ставки. В администрации учреждения тогда заявили, что сокращают только открытые вакансии.

После сентябрьского видеообращения врачей руководство НМИЦ и Минздрав обвинили его авторов в нарушении врачебной этики. 2 октября Георгий Менткевич и Максим Рыков заявили, что родителям пациентов онкоцентра его руководство запретило общаться с прессой под угрозой выписки. В центре это опровергли.