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На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном

На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экстренные службы в Москве готовятся встретить пассажирский поезд из Германии, где в одном из вагонов зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.

По данным источника, поезд из Берлина должен прибыть на Белорусский вокзал в 19:35.

"Поступила информация от пограничных служб сопредельного государства, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Источник радиации будет установлен после прибытия поезда", - сказал источник.

По данным источника, предположительно, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Москва

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