Следы радиации в поезде Берлин-Москва оставил онкобольной пассажир

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Установлен пассажир, оставивший следы радиации в поезде, прибывшем из Берлина в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.

"Один из пассажиров, направлявшихся из Москвы в Берлин, страдал онкологическим заболеванием. Он своевременно предупредил поездную бригаду, что мог оставить в купе и туалете биологические следы. Вагон перед обратным рейсом был обработан в Берлине", - сказал источник.

Тем не менее, по его словам, полной обработке внутренние посещения не подвергались. В результате остаточные изотопы были зафиксированы пограничниками на польско-белорусской границе.

"Угрозы для пассажиров не было. Однако в Москве вагон отработают повторно", - сказал источник.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что экстренные службы в Москве встречают пассажирский поезд из Германии, где в одном из вагонов зафиксировано многократное превышение радиационного фона. По его словам, пограничные службы сопредельного государства сообщили, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона.

Позднее в столичном главке МЧС заявили об отсутствии угрозы здоровью в прибывшем на Белорусский вокзал поезде из Германии.

"Лаборатории МЧС Москвы и "Радон" провели замеры в вагоне поезда. По результатам замеров, угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было", - сообщили "Интерфаксу" во вторник вечером в пресс-службе столичного главка МЧС.