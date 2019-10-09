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Медведев призвал развивать отечественную селекцию картофеля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критически важным развитие собственной селекции картофеля в России. Он заявил это на форуме "Золотая осень".

"На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель - это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент - без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Речь об этом зашла, когда премьер осматривал стенд Северной Осетии, на котором были представлены картофель и форель. Он спросил, из семян какой селекции выращен североосетинский картофель, и ему ответили, что республика начала заниматься селекцией, и порядка 25-30% семян поступает из лабораторий региона. Глава республики Вячеслав Битаров уточнил, что картошку выращивают в высокогорных условиях, "где нет переносчиков болезней".

Дмитрий Медведев Северная Осетия Вячеслав Битаров

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