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Песков объяснил, почему санкционные продукты уничтожают

Это делается, потому что до сих пор не придумали, как исключить злоупотребления с ними

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Санкционные продукты, перехваченные в России, уничтожают, потому что остается вопрос администрирования - неясно, что с ними делать и как контролировать, чтобы с ними не совершались злоупотребления, если их оставлять. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать заявление вице-премьера Алексея Гордеева, который считает, что уничтожать еду - "это в принципе неправильно".

По словам Пескова, пока речь идет о экспертной дискуссии на эту тему, в Кремле позиции по этому вопросу нет и говорить о законодательном запрете уничтожения продуктов еще рано.

В июне Роспотребнадзор предложил принять закон о запрете уничтожения продуктов, пригодных в пищу, и разработать нормативы для переработки пищевых отходов в биотопливо.

По данным Россельхознадзора, на 1 апреля в России уничтожили 27 624 тонны санкционных продуктов с августа 2015 года, когда по указу президента начали уничтожать товары, ввезенные в Россию вопреки продуктовому эмбарго. Эмбарго на ввод продуктов из стран, которые ввели санкции против России, действует с 7 августа 2014 года.

Дмитрий Песков Алексей Гордеев Роспотреднадзор Россельхознадзор

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