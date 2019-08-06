Эксперты заявили о не полностью использованных АПК возможностях продэмбарго

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российское продовольственное эмбарго 6 августа отмечает первый юбилей - 5 лет. В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов продовольствия из ряда стран, которые ввели антироссийские санкции из-за событий на Украине.

Ограничение импорта продовольствия позволило отечественному АПК нарастить выпуск сельхозпродукции и частично заместить импорт продовольствия, но возможности этой меры были использованы не полностью, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

"АПК воспринял сигнал, который был дан ему пять лет назад. Положительным фактором, прежде всего, следует назвать то, что повысилась инвестиционная привлекательность отрасли, причем в тех секторах, которые в наибольшей степени были зависимы от импорта", - заявила член аграрного комитета ТПП Елена Тюрина.

"Это было очень заметно - начало расти производство мяса, сыров, активно развиваться тепличные хозяйства. В результате за пять лет в определенной степени удалось решить задачу импортозамещения и перейти к развитию экспорта, заработал специальный нацпроект "Экспорт продукции АПК", - добавила она.

"Ожидалось, что принятые меры приведут к резкому сокращению импорта и столь же резкому увеличению экспорта. Но этого не случилось: объемы импорта продукции АПК продолжают превышать объемы экспорта. Если в 2018 году экспорт составил 73,7 млн тонн сельхозпродукции, то импорт - 103,5 млн тонн", - сказала Тюрина. Причем в стоимостном выражении импорт в 3,5 раза превышает объем экспорта. Это связано с тем, что РФ экспортирует в основном сырьевые товары, а ввозит более дорогие продукты с добавленной стоимостью, пояснила она. "Мы экспортируем продукцию в среднем по $340 за тонну, а импортируем - по $900", - уточнила она.

По ее словам, задачу по импортозамещению пока не в полной мере удалось решить в сфере производства продукции с высокой добавленной стоимостью, которая востребована на мировом рынке. "Мы увлеклись сырьевым экспортом продукции АПК, а надо наращивать производство и поставки готовой продукции", - подчеркнула она.

Тюрина напомнила, что экспортным агропродуктом "номер один" является зерно. "И основные планы по развитию экспорта связаны именно с ним. Но в стоимостном выражении это большого прироста не даст, потому что мы интегрированы в мировой рынок, который диктует экспортные цены, - считает Тюрина. - Рывок возможен в наращивании экспорта продуктов глубокой переработки, таких проектов было заявлено достаточно много, но они не были реализованы".

"Некоторый сдвиг" в этой сфере эксперт видит в текущем году. "Приход инвесторов с реальными проектами будет стимулировать увеличение и внутренней переработки зерна, и экспорт продукции с добавленной стоимостью", - считает она.

По данным эксперта, из готовых продуктов в настоящее время выделяется в основном экспорт продукции переработки масличных культур. С 2016 по 2018 годы экспорт рапсового масла увеличился более чем в два раза, подсолнечного - на 20%. "Продукты переработки масличных - еще один драйвер роста экспорта", - считает она.

По словам Тюриной, несмотря на активный рост производства тепличных овощей, импорт томатов и огурцов снижается медленными темпами. На рынке натурального молока - отрицательное сальдо торгового баланса: импорт превышает экспорт более чем в 7 раз. "Мы увеличиваем экспорт сыров и творога, но импорт пока превышает его почти в десять раз", - сообщила она.

Говоря о рынке мяса птицы, Тюрина сообщила, что экспорт в 2016-2018 годах в натуральном выражении вырос на 60%, но объем импорта по-прежнему больше.

На рынке свинины иная ситуация: ее импорт в натуральном выражении сократился на 77%, экспорт - вырос на 78%. "Но торговое сальдо по-прежнему отрицательное, - сказала она. - Однако положительный момент в том, что если раньше объемы импорта превышали экспорт в 13 раз, то теперь этот показатель меньше чем в два раза. Это достаточно серьезная динамика".

"В принципе на рынке идет параллельный процесс - и импортозамещение, поскольку у нас есть еще что замещать, и развитие экспорта. За прошедшие пять лет сформировалось понимание того, как распределять наши продовольственные ресурсы по продуктам, исходя из спроса конкретной страны. К примеру, в свиноводстве мы можем импортировать тримминг, шпики, а экспортировать то, что пользуется спросом в странах Юго-Восточной Азии, например, пятачки, уши, хвосты и другие субпродукты. Аналогичная ситуация и с мясом птицы, - заявила Тюрина. - Идет более глубокое изучение рынков сбыта, точечный поход к каналам продвижения продукта, адаптация российских продуктов к требованиям стран-покупателей".

Но в этих условиях, отметила она, предстоит выдержать конкуренцию на мировых рынках. Причем речь идет не только о ценовой конкуренции, но и о качественной. "Следует подумать о том, чтобы предоставлять преференции компаниям, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, ориентированную на экспорт", - заключила Тюрина.

За прошедшие пять лет АПК не воспользовался и другими возможностями, которые предоставило ограничение импорта продовольствия.

Как считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, не удалось решить основную задачу продовольственной безопасности - создать собственную надежную селекционную и генетическую базу. "Есть отдельные успехи в растениеводстве и животноводстве, строятся животноводческие селекционные центры. Однако на получение качественных результатов, соответствующих современным реалиям мирового АПК, могут уйти годы", - сказал он.

Березнюк также обратил внимание на то, что ситуация в АПК по-прежнему серьезно зависит от курсовых разниц, а это влияет на цены на внутреннем рынке и себестоимость продукции. "Кроме того, на первых порах действия продэмбарго отмечалась гонка за ростом объемов производства, и только потом производители начали уделять внимание повышению качества своей продукции", - сказал он.

Как прогнозирует эксперт, российское продовольственное эмбарго - это надолго, поскольку подорожавшей за последние пять лет отечественной продукции будет сложно конкурировать с более дешевой импортной. К тому же следует учитывать закредитованность отечественного АПК, добавил он.

"Вероятно, могут быть отдельные послабления и отдельные политические решения для ряда стран, которые пойдут нам навстречу. Но, глобально, российским аграриям и дистрибьюторам продовольствия необходимо развиваться и строить свои долгосрочные бизнес-модели в условиях продэмбарго", - считает Березнюк.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июле 2018 года - до конца 2019 года, в июне 2019 года - до конца 2020 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки субпродуктов и жира животных, животного масла.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, с 1 июля 2019 года введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании проб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.