"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Воинская часть ГРУ 29155, которую газета The New York Times назвала элитным подразделением ГРУ, занимающимся дестабилизацией обстановки в Европе, является обычными учебными курсами разведки, которые существуют со времен СССР, рассказали "Ведомостям" бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к спецслужбам.

Подобные краткосрочные курсы существуют и в других родах войск, а краткосрочные курсы по разведывательным дисциплинам – в СВР, ЦРУ и других разведывательных службах многих стран, сказали они. По словам одного из них, такие курсы засекречены, как и все, что относится к разведке и особенно ее кадрам, но считать их "элитным подразделением по дестабилизации Европы" – большое преувеличение.

Воинская часть 29155, известная также как 161-й учебный центр и расположенная в Измайлове - это краткосрочные курсы военной разведки, на которых военнослужащие совершенствуются в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах, рассказал источник издания, близкий к спецслужбам. Фундаментальную подготовку разведчики получают в Военно-дипломатической академии.

Судя по информации на сайте по истории спецслужб "История отечественных спецслужб и правоохранительных органов", в/ч 29155 действовала как учебный центр ГРУ еще в 60-х годах, отмечает газета.

The New York Times сообщила, что группа, известная как подразделение 29155, размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Она действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно, утверждает газета. Ее источники в четырех странах допустили, что о существовании этого подразделения могут не знать в том числе другие сотрудники ГРУ.

Впервые его выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории, однако масштабы ее деятельности на Западе оценили только после отравления Скрипалей в 2018 году, пишет газета. По ее данным, оно причастно также к "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлению болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Некоторые его сотрудники участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отнес эту публикацию к разряду криминального чтива.

Журналист расследовательского проекта "Досье" Сергей Канев считает, что газета опубликовала непроверенную информацию, которую ей мог слить бывший сотрудник российских спецслужб. Он сказал "Эху Москвы", что воинская часть 29155 хорошо известна, "раньше она называлась 161-й учебный центр подготовки военных" и "если хорошо покопаться в интернете, можно найти военнослужащих этой части, их сотовые, домашние адреса".