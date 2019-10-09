Песков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Публикацию The New York Times о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе в Кремле сравнили с "криминальным чтивом".

"Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва "заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе", и это неоднократно подтверждалось.

Ранее газета The New York Times сообщила о предполагаемом существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Издание утверждает, что этот отдел настолько секретный, что о нем не знают даже другие сотрудники ГРУ.

В числе операций спецподразделения назывались попытка госпереворота в Черногории, "кампания по дестабилизации" в Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.