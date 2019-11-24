Поиск

Луговой назвал публикации об отравлении Гебрева попыткой скомпрометировать спецслужбы РФ

Ранее в совместном расследовании Bellingcat и The insider вместе с Der Spiegel говорилось о якобы участии ГРУ в отравлении болгарского бизнесмена в 2015 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Абсурдной, но скоординированной информационной акцией по дискредитации деятельности российских спецслужб назвал публикацию Bellingcat и The insider совместно с германской Der Spiegel член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Это абсурдная, но скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии" - заявил Луговой, которого Великобритания считает причастным к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в воскресенье "Интерфаксу".

Кроме этого, подчеркнул он, "заказчики подобных публикаций пытаются помешать России налаживанию продуктивных отношений со странами Европы".

"Нельзя считать случайными в этой связи попытки раскрутить шпионский скандал с Сербией, накануне визита в Россию президента этой страны, - сказал Луговой. - Ранее была Черногория, теперь Болгария".

В РоссииПесков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации ЕвропыЧитать подробнее

В опубликованном ранее рядом СМИ совместном расследовании Bellingcat и The insider вместе с Der Spiegel сообщается, что восемь сотрудников ГРУ (Главного управления Генштаба ВС России) участвовали в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы в апреле 2015 года. В организме бизнесмена якобы обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к "Новичку".

В публикации называются фамилии возможных участников отравления, рассказывается, как их установили по паспортам.

В октябре о существовании в ГРУ якобы спецподразделения по дестабилизации в Европе была публикация The New York Times, в которой также упоминалось отравление болгарского бизнесмена Гебрева.

Госдума Андрей Луговой ГРУ Болгария Емельян Гебрев Новичок

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Электропикап Cybertruck заказали 146 тысяч раз

Почти 30 человек погибли из-за оползня в Кении

Почти 30 человек погибли из-за оползня в Кении

Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности

Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП в Молдавии

Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram

Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Россия достроит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

Лавров заявил, что ничего не знает о якобы вмешательстве России в дела Каталонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');