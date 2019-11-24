Луговой назвал публикации об отравлении Гебрева попыткой скомпрометировать спецслужбы РФ

Ранее в совместном расследовании Bellingcat и The insider вместе с Der Spiegel говорилось о якобы участии ГРУ в отравлении болгарского бизнесмена в 2015 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Абсурдной, но скоординированной информационной акцией по дискредитации деятельности российских спецслужб назвал публикацию Bellingcat и The insider совместно с германской Der Spiegel член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Это абсурдная, но скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии" - заявил Луговой, которого Великобритания считает причастным к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в воскресенье "Интерфаксу".

Кроме этого, подчеркнул он, "заказчики подобных публикаций пытаются помешать России налаживанию продуктивных отношений со странами Европы".

"Нельзя считать случайными в этой связи попытки раскрутить шпионский скандал с Сербией, накануне визита в Россию президента этой страны, - сказал Луговой. - Ранее была Черногория, теперь Болгария".

В опубликованном ранее рядом СМИ совместном расследовании Bellingcat и The insider вместе с Der Spiegel сообщается, что восемь сотрудников ГРУ (Главного управления Генштаба ВС России) участвовали в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы в апреле 2015 года. В организме бизнесмена якобы обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к "Новичку".

В публикации называются фамилии возможных участников отравления, рассказывается, как их установили по паспортам.

В октябре о существовании в ГРУ якобы спецподразделения по дестабилизации в Европе была публикация The New York Times, в которой также упоминалось отравление болгарского бизнесмена Гебрева.