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Путин обсудил с Эрдоганом Сирию на фоне планов Анкары начать военную операцию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре сирийскую проблематику в свете планов Анкары по проведению военной операции на северо-востоке Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии - Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

"При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель - курдские боевики в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план создания там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Сирия

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