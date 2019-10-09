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Минюст обнародовал данные о перечисливших ФБК деньги фирме из США и испанском торговце

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иностранные деньги, ставшие причиной включения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр иноагентов, поступили от американской фирмы по продаже дверей и от жителя Испании, торгующего автомобилями.

Как следует из данных на сайте министерства юстиции РФ, финансирование ФБК осуществили компания Star-Doors.Com LLC (США) и некто Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). По данным открытых источников, фирма Star-Doors.Com занимается в США продажей дверей, а испанец Roberto Fabio Monda Cardenas торгует автомобилями.

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В среду стало известно, что основанный оппозиционером Алексеем Навальным ФБК включен в реестр иностранных агентов.

При этом сам Навальный заявил, что фонд "никогда не получал ни копейки иностранных денег". "Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ), - написал он в твиттере. - Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег".

Внимание Минюста к деятельности ФБК было связано с размещенными в СМИ данными о том, что эта организация выполняет функции иноагента, сообщили в пресс-службе министерства.

Позже исполняющий обязанности главы департамента ведомства по делам НКО Владимир Титов сообщил "Интерфаксу", что фонд признан иноагентом, поскольку пытался влиять на российские госорганы и организовывал митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа - двух траншей из Испании, а также из США на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Минюст РФ ФБК

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