Кремль призвал стороны к сдержанности на северо-востоке Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил обеспокоенность обострением обстановки на северо-востоке Сирии и призвал все стороны проявить сдержанность и тщательно взвешивать свои шаги, чтобы не навредить процессу урегулирования.

"В целом, конечно, обострение обстановки на северо-востоке (Сирии - ИФ) вызывает обеспокоенность, и мы будем внимательно следить за развитием событий", - сказал Ушаков на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Комментируя военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, Ушаков отметил: "Мы в принципе с пониманием относимся к озабоченностям Анкары по вопросам защиты национальной безопасности, однако есть ключевые международно-правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии".

Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет "о приверженности единству и территориальной целостности Сирии, уважении ее суверенитета".

Ушаков отметил, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом российский президент об этом сказал. "И Эрдоган подтвердил, что Турция разделяет такой подход", - отметил помощник президента РФ.

Он продолжил: "Сейчас же с учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги, главным образом, с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию по продвижению политического процесса".

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас важное и ответственное время. "Конституционный комитет (Сирии) уже сформирован и запланировано его первое заседание на 29 октября. И главное, чтобы никакими неаккуратными действиями не помешать этому важнейшему политическому процессу - процессу урегулирования в Сирии", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул необходимость учитывать гуманитарный аспект. "Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители. Исходим из того, что мир и стабильность на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом всех этноконфессиональных групп сирийского народа", - сказал помощник президента РФ.